AzerGold планирует до 2029г разрабатывать золотоносное месторождение Човдар

ЗАО «AzerGold» планирует до 2029 года разработку золотоносного месторождения Човдар, сообщил глава общества Закир Ибрагимов.

«По первоначальным планам, разработка месторождения Човдар должна была завершиться еще в 2020 году, поскольку потенциал по экспорту золота с этой площади оценивался в 200 тыс. унций. Однако, мы не только не прекратили добычу на этом месторождении, но за счет точной, системной и современной разведки и исследований увеличили экспортный потенциал месторождения до 597 тыс. унций золота», - сказал Ибрагимов в интервью азербайджанскому телеканалу «Real TV».

По его мнению, экспортный потенциал месторождения Човдар может еще больше увеличиться, поскольку компания постоянно проводит разведку на разрабатываемых площадях.

«В результате этих работ, мы продлили срок эксплуатации этого месторождения до 2029 года», - сказал Ибрагимов.

Он также сообщил, что биржевая стоимость золота составляет в районе $1,8 тыс. за унцию. «Себестоимость добычи золота, добываемого с месторождения Човдар, составляет чуть выше $700 за унцию. Эта сумма включает не только наши эксплуатационные расходы, но и другие расходы, в том числе банковские кредиты, проценты по кредитам и прочие соответствующие финансовые расходы», - сказал Ибрагимов.

По информации, размещенной на сайте AzerGold, общие доказанные запасы золота на месторождении составляют 1млн 661 тыс. унций (51,5 тонн руды). Из этого объема 363,5 тыс. унций приходится на поверхностные (оксидные) и 1 млн 298 тыс. унций на подземные (сульфидные) руды. Добычу на месторождении осуществляет ЗАО «AzerGold» с 2017 года в рамках оксидной фазы. В рамках данной фазы планируется в целом добыча 233 тыс. унций золота и 349,5 тыс. унций серебра, доход от реализации которых оценивается в $285 млн.

В 2022 году ожидается ввод второй фазы месторождения – сульфидной.

Рудное месторождение Човдар расположено в северной части Дашкесанского района Азербайджана. Данная территория включает уникальные и комплексные месторождения золота. Включая месторождение золота Човдар, здесь имеется 30 проявлений и точек минерализации уникального золота, 20 - мало-сульфидных медно- золотых руд и 50 - медно- полиметаллических.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай. Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова