Equinor вернулась на прибыльный уровень во II квартале, чистая прибыль превзошла ожидания

Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA во втором квартале 2021 года получила чистую прибыль, которая превзошла ожидания аналитиков, на фоне роста цен на нефть и газ и контроля за расходами.
Как сообщается в пресс-релизе Equinor, ее чистая прибыль составила $1,94 млрд по сравнению с убытком в $254 млн за аналогичный период годом ранее.
Выручка компании увеличилась более чем вдвое - до $17,38 млрд.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,58 млрд при выручке в $17,74 млрд.
Добыча Equinor во втором квартале составила 1,997 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2,001 млн б/с в апреле-июне 2020 года.
Компания подтвердила свой прогноз, предполагающий капитальные затраты в $9-10 млрд в год в 2021-2022 годах. Equinor ожидает, что добыча в 2021 году будет на 2% выше по сравнению с прошлым годом.
Акции Equinor в среду дешевеют на 3,1%. С начала года капитализация компании выросла на 19,8% и составляет около 577,4 млрд норвежских крон ($65,08 млрд).
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