В Китае назвали фарсом призывы конгрессменов США к бойкоту спонсорами Олимпиады в Пекине

В МИД КНР подвергли критике призывы конгрессменов США к американским спонсорам бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году, сообщают азиатские СМИ.
"Заявления... наполнены высокомерием, невежеством и ложью. Это типичный американский фарс, который непопулярен и обречен на провал", - приводят СМИ слова представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай решительно выступает против любых попыток вмешательства, создания препятствий и саботажа подготовки и проведения зимних Олимпийских игр в Пекине", - добавил он.
По его словам, подобные заявления "всерьез противоречат духу Олимпийской хартии".
Во вторник члены Конгресса во время слушаний обвинили представителей пяти крупных американский корпораций, в том числе Visa и Airbnb, в поддержке нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в случае, если они продолжат спонсировать Олимпиаду в Пекине.
Зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине.
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