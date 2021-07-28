В Китае назвали фарсом призывы конгрессменов США к бойкоту спонсорами Олимпиады в Пекине

В МИД КНР подвергли критике призывы конгрессменов США к американским спонсорам бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году, сообщают азиатские СМИ.

"Заявления... наполнены высокомерием, невежеством и ложью. Это типичный американский фарс, который непопулярен и обречен на провал", - приводят СМИ слова представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай решительно выступает против любых попыток вмешательства, создания препятствий и саботажа подготовки и проведения зимних Олимпийских игр в Пекине", - добавил он.

По его словам, подобные заявления "всерьез противоречат духу Олимпийской хартии".

Во вторник члены Конгресса во время слушаний обвинили представителей пяти крупных американский корпораций, в том числе Visa и Airbnb, в поддержке нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в случае, если они продолжат спонсировать Олимпиаду в Пекине.

Зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине.