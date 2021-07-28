Генпрокурор ФРГ обвинил сирийского врача в преступлениях

Генпрокурор ФРГ Петер Франк обвинил сирийского врача Алаа М. в преступлениях против человечности, сообщает в среду Spiegel.

Алаа М. работал в клиниках Гетингена и Бад Вильдунгена. Германская прокуратура считает, что мужчина участвовал в пытках людей в сирийском городе Хомс, ему вменяют пытки в 18 случаях и убийства.

По информации следователей, мужчина обливал раны пациентов алкоголем и поджигал их, а также убил одного человека, предположительно оппозиционера. Преступления произошли с. 2011 по 2012 год. Он отрицает предъявляемые обвинения.