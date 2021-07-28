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Дальнее зарубежье 28.07.2021 17:44

Генпрокурор ФРГ обвинил сирийского врача в преступлениях

Генпрокурор ФРГ Петер Франк обвинил сирийского врача Алаа М. в преступлениях против человечности, сообщает в среду Spiegel.

Алаа М. работал в клиниках Гетингена и Бад Вильдунгена. Германская прокуратура считает, что мужчина участвовал в пытках людей в сирийском городе Хомс, ему вменяют пытки в 18 случаях и убийства.

По информации следователей, мужчина обливал раны пациентов алкоголем и поджигал их, а также убил одного человека, предположительно оппозиционера. Преступления произошли с. 2011 по 2012 год. Он отрицает предъявляемые обвинения.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, ВРАЧ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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