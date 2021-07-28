Международный гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank. Он представляет депозитную кампанию банка под лозунгом «Победа с первого хода». AccessBank является первой местной организацией, лицом которой выступает Шахрияр Мамедъяров: https://www.youtube.com/watch?v=hSbrjj848_w
В рамках кампании физические лица, открывшие срочный депозитный счет в манатах, имеют возможность заработать до 11% годовых. Данный процент включает бонус до 2% от суммы вклада. Предоставляемый бонусный процент, полученный в день открытия депозита, может быть использован в качестве личных средств.
Подробная информация доступна по ссылке:https://bit.ly/3bwtChq
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Следует отметить, Шахрияр Мамедъяров первый и единственный в мире шахматист, завоевавший титул двукратного чемпиона мира среди шахматистов в возрасте до 20 лет. Шахрияр Мамедъяров, известный в мире как «Шах»,- первый и единственный в тюркском и мусульманском мире шахматист, набравший 2800 пунктов рейтинга Эло.
Являясь лидером в микрофинансировании в Азербайджане, AccessBank предоставляет услуги малому и среднему бизнесу с 2002 года. Акционерами банка являются международные организации и учреждения, такие как Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация и Черноморский банк торговли и развития. Банк имеет 28 филиалов, 15 в Баку и 13 в регионах. Для получения информации об услугах банка вы можете позвонить в контакт-центр 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
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