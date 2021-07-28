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Финансы 28.07.2021 16:43

AzerGold увеличил в 2020г прибыль в 4,7 раза

Чистая прибыль ЗАО «AzerGold» по итогам 2020 года составила 99,7 млн манатов, заявил глава общества Закир Ибрагимов.

«По итогам 2020 года нам удалось увеличить чистую прибыль AzerGold по сравнению с годом ранее более, чем в 4 раза (в 4,7 раза – ИФ), которая составила 99,7 млн манатов. Основной причиной такого роста является подорожание золота в минувшем году, которая достигла исторически высокой отметки в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Мы максимально воспользовались высокими ценами на золото», - сказал Ибрагимов в интервью азербайджанскому телеканалу "Real TV", передает «Интерфакс-Азербайджан».

Кроме того, добавил он, рост чистой прибыли в минувшем году связан с увеличением объема экспорта золота, который AzerGold не прекращал даже в условиях пандемии COVID-19.

«В 2020 году мы превысили план по экспорту золота на 10%», - добавил Ибрагимов.

Он также отметил, что в целом за 5 деятельности лет суммарная чистая прибыль AzerGold составила 134 млн манатов.

Как сообщалось, по итогам 2019 года чистая прибыль составила $12,44 млн (21,25 млн манатов по текущему курсу –ИФ).

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZERGOLD, ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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