Еврокомиссия подписала еще один контракт на закупку лекарства от коронавируса

Европейская комиссия (ЕК) подписала с фармацевтической компанией Glaxo Smith Kline рамочный контракт о совместных закупках странами ЕС перспективного препарата для лечения COVID-19.

"Наряду с вакцинами, безопасные и эффективные терапевтические средства будут играть ключевую роль в возвращении Европы к новому нормальному состоянию", - заявила в среду комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

Они сообщила, что нынешний рамочный контракт на поставки препарата для лечения моноклональными антителами является уже вторым из подписанных Брюсселем от имени стран ЕС. Лекарство Sotrovimab разработано в сотрудничестве с VIR biotechnology.

ЕК уточнила, что "первый портфель из пяти многообещающих терапевтических препаратов" проходит проверку Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). По плану к октябрю в ЕС будут разрешены как минимум три новых терапевтических препарата для лечения COVID-19.

16 стран-членов ЕС участвуют в закупке до 220 комплектов препарата Sotrovimab. Он может использоваться для лечения больных коронавирусом с легкими симптомами, которым не требуется дополнительный кислород, но которые подвержены высокому риску более тяжелого заболевания.

Исследования показывают, что раннее лечение может снизить количество пациентов, болезнь которых переходит в более тяжелые формы, требующие госпитализации или помещения в отделения интенсивной терапии.

Моноклональные антитела - это созданные в лаборатории белки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с коронавирусом. Они прикрепляются к белку-шипу и таким образом блокируют прикрепление вируса к клеткам человека.

ЕК заключила около 200 контрактов на различные медицинские контрмеры против ковида на сумму более 12 млрд евро.