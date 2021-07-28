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Здравоохранение 28.07.2021 17:40

В Азербайджане резкий суточный прирост новых случаев COVID-19, скончались 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 750 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 341,933 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 468 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 3 человека. По состоянию на 28 июля общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 014 человек.

От COVID-19 вылечились 332,393 тыс. человек (+134 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 4 526 человек.

За сутки медики провели 11 058 тестов на коронавирус против 11 895 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 4 млн 3,650 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]