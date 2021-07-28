В Азербайджане резкий суточный прирост новых случаев COVID-19, скончались 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 750 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 341,933 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 468 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 3 человека. По состоянию на 28 июля общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 014 человек.
От COVID-19 вылечились 332,393 тыс. человек (+134 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 4 526 человек.
За сутки медики провели 11 058 тестов на коронавирус против 11 895 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 4 млн 3,650 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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