Яндекс в 2021 г. вложит $650 млн в сегмент e-commerce

"Яндекс" обновил прогноз по вложениям в e-commerce из-за ускоренного роста этого бизнеса, сообщила CFO компании Светлана Демяшкевич на телефонной конференции с инвесторами.
Теперь компания оценивает инвестиции для развития сегмента электронной коммерции в $650 млн. Вложения позволят направлению ускориться на треть с точки зрения товарооборта в этом году, сказала CFO.
Сегмент e-commerce объединяет маркетплейс "Яндекс.Маркет" и фудтех-сервисы "Лавка" и "Еда".
Ранее компания планировала вложить в направление порядка $400-500 млн.
По словам Демяшкевич, около половины вложений идет на расширение логистической инфраструктуры. Также компания вкладывает в собственную логистическую платформу и расширение бизнеса e-commerce.
E-commerce для "Яндекса" - одно из важных направлений роста бизнеса, поэтому интернет-компания стремится выделять значительный капитал для инициатив в этой сфере. Тем не менее, сейчас трудно определить точную сумму инвестиций, которая будет направлена на развитие в следующем году.
"Принимая во внимание инфраструктуру, объекты, траекторию роста, конкурентоспособность и возможности бизнеса, разумно ожидать сопоставимых расходов на электронную коммерцию", - добавила она.
Рост инвестиций в e-commerce отразился в финансовой отчетности "Яндекса" за II квартал: скорректированная EBITDA упала на 13%, до 5,8 млрд рублей. Маржинальность показателя составила 7,1% против 20,5% годом ранее.
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