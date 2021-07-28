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Регион 28.07.2021 17:53

Путин обсудил ситуацию на азербайджано-армянской границе с постоянными членами СБ РФ

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором, в частности, обсуждалась ситуация в Афганистане и на границе Азербайджана и Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развитие России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджано-армянской границе", - сказал Песков.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СБ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]