Путин обсудил ситуацию на азербайджано-армянской границе с постоянными членами СБ РФ

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором, в частности, обсуждалась ситуация в Афганистане и на границе Азербайджана и Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развитие России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджано-армянской границе", - сказал Песков.
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