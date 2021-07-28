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Туризм 28.07.2021 18:09

Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-июне, сократилось в 2,7 раза из-за COVID-19 – глава Миграционной службы

Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе-июне 2021 года, составило 131,809 тыс. человек, что в 2,7 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов на пресс-конференции в среду.

По его словам, 42% прибывших в страну иностранцев составили граждане из РФ, 26,2% - Турции, 8,4% - Ирана, 4,6% - Грузии, 3,5% - Украины, 15,1% - граждане других стран.

Отметим, что по итогам 2020 года турпоток в Азербайджан составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза ниже показателя 2019 года. Спад турпотока был связан с ограничениями, действующими из-за COVID-19.

Э.Шафиев

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Тэги: ИНОСТРАНЦЫ, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]