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Внешняя политика 28.07.2021 18:45

Министр экономики Азербайджана и глава МИД Израиля обсудили укрепление азербайджано-израильского партнерства

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Израиль в среду встретился с израильским министром иностранных дел Яиром Лапидом.

"В рамках визита в Израиль на встрече с главой МИД Яиром Лапидом выразили удовлетворение нынешним состоянием двустороннего сотрудничества и обсудили пути укрепления партнерства между Азербайджаном и Израилем", написал Джаббаров в своем аккаунте в Twitter.

Джаббаров и Лапид подчеркнули, что "дружба и эффективное партнерство создают крепкую основу для развития связей между Азербайджаном и Израилем".

Э.Шафиев

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАРТНЕРСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]