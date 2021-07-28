Министр экономики Азербайджана и глава МИД Израиля обсудили укрепление азербайджано-израильского партнерства

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Израиль в среду встретился с израильским министром иностранных дел Яиром Лапидом.
"В рамках визита в Израиль на встрече с главой МИД Яиром Лапидом выразили удовлетворение нынешним состоянием двустороннего сотрудничества и обсудили пути укрепления партнерства между Азербайджаном и Израилем", написал Джаббаров в своем аккаунте в Twitter.
Джаббаров и Лапид подчеркнули, что "дружба и эффективное партнерство создают крепкую основу для развития связей между Азербайджаном и Израилем".
Э.Шафиев
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