Министр экономики Азербайджана и глава МИД Израиля обсудили укрепление азербайджано-израильского партнерства

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Израиль в среду встретился с израильским министром иностранных дел Яиром Лапидом.

"В рамках визита в Израиль на встрече с главой МИД Яиром Лапидом выразили удовлетворение нынешним состоянием двустороннего сотрудничества и обсудили пути укрепления партнерства между Азербайджаном и Израилем", написал Джаббаров в своем аккаунте в Twitter.

Джаббаров и Лапид подчеркнули, что "дружба и эффективное партнерство создают крепкую основу для развития связей между Азербайджаном и Израилем".

Э.Шафиев