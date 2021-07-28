Правительство Норвегии в среду объявило, что в связи с распространением более заразного штамма "дельта" COVID-19 опять переносит сроки почти полной отмены ограничительных мер в стране, сообщают западные СМИ.
"В нескольких европейских странах как результат (распространения - ИФ) варианта "дельта" отмечается тревожное развитие ситуации, также и в странах с более масштабным охватом вакцинацией, чем в Норвегии - в таких как Великобритания и Нидерланды", - заявил министр здравоохранения Норвегии Бент Хейе.
СМИ напоминают, что аналогичное решение норвежские власти принимают уже второй раз: сроки отмены практически всех ограничений, предусмотренной на июль, уже отодвигали ранее в этом месяце.
Власти обещают вновь проанализировать эпидемиологическую ситуацию в середине августа. Между тем, отмечают СМИ, штамм "дельта" за это лето стал доминирующим в Норвегии.
В стране с населением в 5,4 млн человек первую дозу вакцины получили почти 80% взрослого населения. В вакцинационной программе Норвегии используются вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna. Ранее в Норвегии отказались от вакцин AstraZeneca и оставили лишь на особый случай для добровольцев препарат Johnson & Johnson - в связи с редкими, но серьезным побочными эффектами при введении этих вакцин.
За время пандемии в Норвегии выявили свыше 136,5 тыс. случаев COVID-19, 799 инфицированных скончались. Выздоровели более 88,9 тыс. человек.
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