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Внешняя политика 28.07.2021 19:13

Глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане завершил дипмиссию в стране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду принял главу представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдварда Карварда в связи с завершением срока его дипломатической деятельности в Азербайджане, сообщает официальный сайт МИД.

"Байрамов высоко оценил дипломатическую деятельность Карварда в Азербайджане, поблагодарил его за его вклад в развитие отношений с ЮНИСЕФ и пожелал ему успехов в его будущей деятельности", - говорится в информации.

Карвард на встрече затронул тему текущего состояния и перспектив развития отношений между Азербайджаном и ЮНИСЕФ во многих областях, рассказал о проектах, реализуемых в стране, а также об успешном сотрудничестве в сфере образования.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в информации.

Карвард, в частности, сообщил, что посетил освобожденные территории Азербайджана и увидел масштаб разрушений в Карабахе, а также ознакомился с ходом работ по восстановлению. Он выразил уверенность, что вынужденные переселенцы в скором времени вернутся в свои дома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ЮНИСЕФ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]