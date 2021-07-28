Глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане завершил дипмиссию в стране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду принял главу представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдварда Карварда в связи с завершением срока его дипломатической деятельности в Азербайджане, сообщает официальный сайт МИД.

"Байрамов высоко оценил дипломатическую деятельность Карварда в Азербайджане, поблагодарил его за его вклад в развитие отношений с ЮНИСЕФ и пожелал ему успехов в его будущей деятельности", - говорится в информации.

Карвард на встрече затронул тему текущего состояния и перспектив развития отношений между Азербайджаном и ЮНИСЕФ во многих областях, рассказал о проектах, реализуемых в стране, а также об успешном сотрудничестве в сфере образования.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в информации.

Карвард, в частности, сообщил, что посетил освобожденные территории Азербайджана и увидел масштаб разрушений в Карабахе, а также ознакомился с ходом работ по восстановлению. Он выразил уверенность, что вынужденные переселенцы в скором времени вернутся в свои дома.