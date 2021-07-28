Министр экономики Азербайджана обсудил в Израиле процесс восстановления Карабаха

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с министром строительства и жилищной политики Израиля Зеевом Элькином обсудил процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

Встреча прошла в среду в рамках визита Джаббарова в Израиль.

Стороны также обсудили перспективы укрепления наших двусторонних экономических отношений и новые возможности сотрудничества.

Ранее Джаббаров в рамках визита также провел встречу с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

Э.Шафиев