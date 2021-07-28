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Внешняя политика 28.07.2021 20:02

Министр экономики Азербайджана обсудил в Израиле процесс восстановления Карабаха

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с министром строительства и жилищной политики Израиля Зеевом Элькином обсудил процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

Встреча прошла в среду в рамках визита Джаббарова в Израиль.

Стороны также обсудили перспективы укрепления наших двусторонних экономических отношений и новые возможности сотрудничества.

Ранее Джаббаров в рамках визита также провел встречу с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, МИНИСТРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]