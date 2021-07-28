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Внешняя политика 28.07.2021 21:46

Байрамов: споры и разногласия нужно решать политико-дипломатическим путем

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером, обсуждалась текущая ситуация в регионе, в том числе эскалация на азербайджано-армянской границе.

«Байрамов и Рикер 28 июля в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в регионе и вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - сообщает МИД Азербайджана.

Рикер в ходе разговора выразил беспокойство напряженностью на азербайджано-армянской границе и отметил важность стабилизации ситуации.

Байрамов, в свою очередь, подчеркнул, что напряженность на границе является следствием провокаций со стороны Армении. По его словам, армянская сторона ведет интенсивный обстрел позиций азербайджанских военных, в результате чего 23 июля погиб азербайджанский военнослужащий, а 28 июля еще двое военнослужащих получили ранения. «Азербайджан предпринимает ответные меры и защищает свои позиции на границе», - подчеркнул министр.

Глава МИД добавил, что Азербайджан не заинтересован в эскалации напряженности на границе, призывает все споры и разногласия решать политико-дипломатическим путем.

«Байрамов заявил, что Армения должна осознать свою ответственность и прекратить провокации», - подчеркивает МИД Азербайджана.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]