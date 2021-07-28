Цена газа в Европе всего за день прибавила 5%, достигнув $484/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд с марта 2018 года на фоне нового подорожания СПГ в Азии, а также сохраняющимся полным спектром фундаментальных проблем рынка: низким уровнем запасов в хранилищах Европы и снижающимися поставками СПГ.
Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах выросла всего за день на 5% - до $484 за тысячу кубометров. Цена газа перешла к активному росту с начала недели.
Ранее с середины месяца цена спокойно дрейфовала в боковом тренде в коридоре $410-440.
С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $293 за тысячу кубов.
Накануне ближайший (сентябрьский) фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM вырос до $529 за тысячу кубометров. Самый дорогой контракт будущей зимы - на февраль 2022 года тем временем стоит уже $570. Индекс JKM отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань. Цены в Азии стабильно превышают европейский спот - в июне "азиатская премия" к цене TTF составила до 20%.
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