Эффективность вакцины Pfizer за полгода снизилась до 84%

Эффективность вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech снизилась с 96% до 84% спустя шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата, приводит в среду издание The Hill данные исследования, проведенного по заказу ряда компаний.
Согласно результатам этого исследования, максимальной эффективности - 96,2% - вакцина достигает через два месяца после второй прививки.
Как отмечают эксперты, каждый месяц снижение эффективности составляло около шести процентных пунктов.
В исследовании приняли участие более 44 тыс. человек из США и Европы. Их них за время наблюдений коронавирусом заболел 81 человек, из тех, кто получил плацебо, - 873.
Между тем, эта вакцина препятствует тяжелому протеканию болезни, по этому параметру ее эффективность составляет 97%.
Наблюдение за участниками исследования будет длиться по меньшей мере два года.
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