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Это интересно 28.07.2021 23:04

Эффективность вакцины Pfizer за полгода снизилась до 84%

Эффективность вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech снизилась с 96% до 84% спустя шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата, приводит в среду издание The Hill данные исследования, проведенного по заказу ряда компаний.

Согласно результатам этого исследования, максимальной эффективности - 96,2% - вакцина достигает через два месяца после второй прививки.

Как отмечают эксперты, каждый месяц снижение эффективности составляло около шести процентных пунктов.

В исследовании приняли участие более 44 тыс. человек из США и Европы. Их них за время наблюдений коронавирусом заболел 81 человек, из тех, кто получил плацебо, - 873.

Между тем, эта вакцина препятствует тяжелому протеканию болезни, по этому параметру ее эффективность составляет 97%.

Наблюдение за участниками исследования будет длиться по меньшей мере два года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: PFIZER, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]