Газа в Европе подорожал до $484/тыс. куб. м, а рост цен СПГ в Азии обещает продолжение бурного роста

Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд с марта 2018 года - до $484 за тысячу кубометров - на фоне нового подорожания СПГ в Азии, а также в связи с сохраняющимся полным спектром фундаментальных проблем рынка: низким уровнем запасов в хранилищах Европы и снижающимися поставками СПГ.

В среду ночью ближайший (сентябрьский) фьючерс на азиатский индекс Platts JKM (отражает спотовую рыночную стоимость партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $539 за тысячу кубометров по сравнению с закрытием предыдущего дня в $529. Самый дорогой фьючерс на будущую зиму - на февраль 2022 года тем временем стоит уже $594. Цены в Азии стабильно превышают европейский спот - в июне "азиатская премия" к цене TTF составила до 20%.

Динамика азиатских котировок на СПГ спустя несколько часов закладывает тренд европейским торгам, а это значит, что спотовая цена на площадке TTF получила новый импульс роста.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $293 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Наблюдаемый уровень цен мгновенно не отразится на контрактных ценах "Газпрома", но в дальнейшем окажет им поддержку в случае коррекции. В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Недавно "Газпром" повысил оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240.

По мере роста цены в Азии Европе достается все меньше поставок СПГ. Поступление регазифицированного сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему в июле 2021 года снижается на 23% по отношению к июлю 2020 года и на 30% по отношению к июлю докризисного 2019 года. Падение поставок по отношению к предыдущему месяцу, к июню 2021 года, составляет также заметные 13%. Также падает уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов ЕС - средний уровень за последние 7 дней уже на 19% ниже, чем за первую неделю месяца.