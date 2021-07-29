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СНГ 29.07.2021 12:11

Украина ввела новые правила пересечения границы для невакцинированных из РФ и Индии

На Украине введены новые правила пересечения границы для всех невакцинированных лиц, находившихся более семи дней за последние две недели в России или Индии, сообщается в телеграм-канале "Коронавирус. Инфо".

В частности, устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция для всех невакцинированных лиц, которые находились более семи дней за последние две недели в России или Индии.

Отмечается, что пересечение государственной границы для украинцев, прибывших из любых стран, является беспрепятственным при наличии полного курса вакцинации или справки 063-О о первой прививке.

"Для иностранцев необходимо иметь страховой полис и один из документов: негативный ПЦР-тест (за 72 часа); негативный тест на антиген (за 72 часа); полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в случае отсутствия необходимых документов устанавливается приложение "Вдома" и человек начинает самоизоляцию через 72 часа, если результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестированием на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного уже в Украине после пересечения границы, положительный.

"Если невозможно использовать приложение "Вдома", особа будет находиться в обсервации", - сказано в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ГРАНИЦА, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]