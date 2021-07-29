Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 171 боевика

За последние сутки в боестолкновениях с правительственными силами Афганистана убит 171 боевик движения "Талибан", еще 143 ранены, уничтожено большое количество принадлежащего этой террористической организации оружия и боеприпасов, сообщил в четверг пресс-центр министерства обороны страны.
Инженерно-саперными подразделениями армии обезврежены 13 различных типов мин, которые талибы установили в отдельных районах.
Активные боевые действия в течение суток шли в провинциях Кунар, Логар, Пактия, Пактика, Газни, Забул, Джаузджан, Фарьяб, Гильменд, Кундуз и Каписа.
Отмечается, что наибольшие потери талибы понесли в провинции Джаузджан на северо-западе Афганистана.
"В результате серии авиаударов правительственных ВВС по позициям движения "Талибан" в селениях Джат-э-Мургаб, Тонке, Хасан Табин, Эйдме, Шакарак и Гора вдоль шоссе Джаузджан -Сарипол убиты 37 талибов, в том числе командир особой группы боевиков "красная бригада" Мавлави Зардад, а также один из ключевых командиров Мулла Сердар, еще 35 террористов получили ранения", - сообщил пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин".
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