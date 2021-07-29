В МОК считают, что рост заболеваемости COVID-19 в Японии никак не связан с Олимпиадой

В Международном олимпийском комитете (МОК) в четверг заверили, что не выявили фактов, указывающих на взаимосвязь между проведением Олимпиады в Токио и ускорением распространения COVID-19 в Японии.

"Насколько мне известно, нет ни одного случая передачи инфекции от спортсменов или представителей олимпийского движения населению Токио", - приводят японские СМИ слова официального представителя МОК Марка Адамса.

"У нас в сообществе, возможно, проводится больше тестов, чем где-либо еще в мире. Помимо этого, у нас одни из самых жестких ограничений в олимпийской деревне", - добавил он.

По словам Адамса, на 310 тыс. проведенных на Олимпиаде тестов показатель выявления положительных случаев COVID-19 составляет 0,02%.

В свою очередь генсек японского правительства Кацунобу Като ранее выразил обеспокоенность ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в стране.

"У нас никогда не было столь сильного распространения инфекции", - сказал он, отметив, что резкий рост случаев COVID-19 фиксируется не только в Токио, но и в других районах страны.

Накануне в Токио за сутки зафиксировали самый высокий с начала пандемии коронавируса прирост новых случаев COVID-19 - 3 177 случаев.

В японской столице из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим ЧС, он продлится до 22 августа.

За время пандемии в Японии подтвердили 875 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 15 тыс. из них имели летальный исход.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.