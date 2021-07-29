Более 40 человек стали жертвами наводнения в афганской провинции Нуристан, 150 человек пропали без вести

Количество жертв наводнения в приграничном с Пакистаном уезде Камдеш провинции Нуристан на востоке Афганистана превышает 40 человек, сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на председателя провинциального совета Саидуллу Нуристани.

"В результате внезапного наводнения в ночь со среды на четверг, по предварительным данным, разрушено более 80 домов, обнаружены тела 40 погибших, число жертв, вероятно, увеличится, потому что 150 человек пропали без вести", - заявил Нуристани, чьи слова цитирует TOLO News.

Беспрецедентные наводнения были спровоцированы активным таянием ледников в результате аномальной жары, которая сохраняется в регионе последние два месяца.