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Дальнее зарубежье 29.07.2021 11:55

Более 40 человек стали жертвами наводнения в афганской провинции Нуристан, 150 человек пропали без вести

Количество жертв наводнения в приграничном с Пакистаном уезде Камдеш провинции Нуристан на востоке Афганистана превышает 40 человек, сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на председателя провинциального совета Саидуллу Нуристани.

"В результате внезапного наводнения в ночь со среды на четверг, по предварительным данным, разрушено более 80 домов, обнаружены тела 40 погибших, число жертв, вероятно, увеличится, потому что 150 человек пропали без вести", - заявил Нуристани, чьи слова цитирует TOLO News.

Беспрецедентные наводнения были спровоцированы активным таянием ледников в результате аномальной жары, которая сохраняется в регионе последние два месяца.

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Тэги: АФГАНИСТАН, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]