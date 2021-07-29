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Бизнес и законодательство 29.07.2021 12:00

Азербайджан открыл Торговое представительство в Израиле

Торговое представительство Азербайджана открылось в четверг в Тель-Авиве (Израиль), сообщил посол Израиля в Баку Джордж Дик.

«Это (открытие Торгового представительства – ИФ) позволит еще больше укрепить наши отношения и сделать их более разнообразными, сблизить наши страны и народы», - написал посол в своем аккаунте в Twitter.

Посол выразил мнение, что «открытие Торгового представительства является еще одним шагом на пути к открытию посольства Азербайджана в Израиле».

В церемонии открытия Торгпредства приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр туризма Израиля Йоэль Развозов.

По оценкам сторон, открытие представительства станет важной площадкой для расширения партнерских отношений, бизнес-контактов и продвижения делового диалога, а также для создания новых возможностей для укрепления сотрудничества и развития в таких сферах, как сельское хозяйство, ИКТ, туризм и инвестиционная деятельность.

Э.Шафиев

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТОРПРЕДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]