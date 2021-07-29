Азербайджан открыл Торговое представительство в Израиле

Торговое представительство Азербайджана открылось в четверг в Тель-Авиве (Израиль), сообщил посол Израиля в Баку Джордж Дик.

«Это (открытие Торгового представительства – ИФ) позволит еще больше укрепить наши отношения и сделать их более разнообразными, сблизить наши страны и народы», - написал посол в своем аккаунте в Twitter.

Посол выразил мнение, что «открытие Торгового представительства является еще одним шагом на пути к открытию посольства Азербайджана в Израиле».

В церемонии открытия Торгпредства приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр туризма Израиля Йоэль Развозов.

По оценкам сторон, открытие представительства станет важной площадкой для расширения партнерских отношений, бизнес-контактов и продвижения делового диалога, а также для создания новых возможностей для укрепления сотрудничества и развития в таких сферах, как сельское хозяйство, ИКТ, туризм и инвестиционная деятельность.

Э.Шафиев