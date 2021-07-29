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Регион 29.07.2021 12:12

Власти Турции заявили о начале нормализации ситуации после лесных пожаров на юге страны

Министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что ситуация с природными пожарами на юге страны постепенно нормализуется, сообщила газета "Дейли сабах".

Пакдемирли отметил, что очаги возгорания в основном взяты под контроль.

Сильные лесные пожары бушуют несколько дней на территории провинций Анталья, Адана и Мерсин. Спасатели эвакуировали жителей почти 20 населенных пунктов, один человек погиб. Более 60 человек госпитализированы с ожогами и проблемами с дыханием.

Серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат в Анталье. Однако, по словам Пакдемирли, к среде там осталось лишь 10 из 41 очага возгорания. Он заверил, что все ведомства задействованы в борьбе с лесными пожарами и окажут помощь пострадавшим.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Под воздействием сильного ветра огнем оказались охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]