Власти Турции заявили о начале нормализации ситуации после лесных пожаров на юге страны

Министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что ситуация с природными пожарами на юге страны постепенно нормализуется, сообщила газета "Дейли сабах".
Пакдемирли отметил, что очаги возгорания в основном взяты под контроль.
Сильные лесные пожары бушуют несколько дней на территории провинций Анталья, Адана и Мерсин. Спасатели эвакуировали жителей почти 20 населенных пунктов, один человек погиб. Более 60 человек госпитализированы с ожогами и проблемами с дыханием.
Серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат в Анталье. Однако, по словам Пакдемирли, к среде там осталось лишь 10 из 41 очага возгорания. Он заверил, что все ведомства задействованы в борьбе с лесными пожарами и окажут помощь пострадавшим.
Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Под воздействием сильного ветра огнем оказались охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья.
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