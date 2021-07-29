В РФ за сутки более 23,2 тыс. новых случаев COVID-19, 799 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 270 случаев, умерли за сутки 799 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 тыс. 270 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 136 (9,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 799 пациентов, при этом рост числа летальных исходов из центра, где с начала недели фиксируется снижении значений, перемещается в регионы. В Москве за сутки скончались 79 пациентов, в Санкт-Петербурге - 64. По выздоровлении по стране были выписаны 20 тыс. 834 человека.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 356 новых случаев COVID-19, 5 тыс. 060 пациентов выздоровели.

Второй раз на этой неделе прирост новых заболевших Санкт-Петербурге выше, чем в Московской области, там зафиксировано 1 тыс. 925 и 1 тыс. 325 новых случаев соответственно.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 218 тыс. 502 случая коронавирусной инфекции, 156 тыс. 977 умерших и 5 млн 568 тыс. 363 выписанных.