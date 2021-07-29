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Это интересно 29.07.2021 12:35

В Азербайджане легально проживают свыше 127 тыс. иностранцев – ГМС

В Азербайджане в настоящее время на легальной основе проживают 127,183 тыс. иностранцев, говорится в статистическом бюллетене Государственной миграционной службы.

По данным ГМС, из них 56,074 тыс. человек - граждане Российской Федерации, 35,54 тыс. – Грузии, 12,84 тыс. – Турции, 4,254 тыс. – Украины, 2,542 тыс. – Казахстана, 15,933 тыс. человек – других стран.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНОСТРАНЦЫ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]