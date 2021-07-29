В Азербайджане легально проживают свыше 127 тыс. иностранцев – ГМС

В Азербайджане в настоящее время на легальной основе проживают 127,183 тыс. иностранцев, говорится в статистическом бюллетене Государственной миграционной службы.

По данным ГМС, из них 56,074 тыс. человек - граждане Российской Федерации, 35,54 тыс. – Грузии, 12,84 тыс. – Турции, 4,254 тыс. – Украины, 2,542 тыс. – Казахстана, 15,933 тыс. человек – других стран.

Э.Шафиев