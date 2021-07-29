Yapi Kredi Bank Azerbaijan в I полугодии сократил активы на 5,7%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в первом полугодии 2021 года активы на 5,7% - до 328,391 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года равен 163,646 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 9,6% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 39,632 млн манатов (рост на 0,1%), бизнес-кредиты – 108,454 млн (рост на 12,6%).
Обязательства банка оцениваются в 246,184 млн манатов (спад на 7,6%).
Депозиты в банке равны 225,733 млн манатов (спад на 9%), в том числе вклады населения – 68,577 млн манатов (спад на 11,7%).
Капитал банка на 30 июня 2021 года составляет 82,207 млн манатов (рост на 0,3%), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).
Чистый убыток банка по итогам деятельности в первом полугодии составил 231,69 тыс. манатов против прибыли в 471,59 тыс. манатов в январе-июне 2020 года.
Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.
Х.Насирзаде
ВС Азербайджана соблюдают режим прекращения огня на границе с Арменией
Госдеп США осудил обострение обстановки на границе между Арменией и Азербайджаном и призвал стороны к переговорам по линии ОБСЕ
ВС Армении нарушили перемирие и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Rocket Lab вывела на орбиту Земли спутник Минобороны США
В Азербайджане вынесли приговор еще 13 гражданам Армении, обвиняемых в терроризме
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 171 боевика
В РФ за сутки более 23,2 тыс. новых случаев COVID-19, 799 умерших - оперштаб
Предложение Пашиняна о миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном носит политический характер - глава комитета Госдумы
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Шесть выпускников БВШН получили стипендии от правительства Германии
Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank
28 июля исполняется 90 лет со дня рождения легендарного советского геолога, первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом