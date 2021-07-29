Yapi Kredi Bank Azerbaijan в I полугодии сократил активы на 5,7%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в первом полугодии 2021 года активы на 5,7% - до 328,391 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года равен 163,646 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 9,6% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 39,632 млн манатов (рост на 0,1%), бизнес-кредиты – 108,454 млн (рост на 12,6%).

Обязательства банка оцениваются в 246,184 млн манатов (спад на 7,6%).

Депозиты в банке равны 225,733 млн манатов (спад на 9%), в том числе вклады населения – 68,577 млн манатов (спад на 11,7%).

Капитал банка на 30 июня 2021 года составляет 82,207 млн манатов (рост на 0,3%), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в первом полугодии составил 231,69 тыс. манатов против прибыли в 471,59 тыс. манатов в январе-июне 2020 года.

Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.

Х.Насирзаде