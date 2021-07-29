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Финансы 29.07.2021 12:44

Yapi Kredi Bank Azerbaijan в I полугодии сократил активы на 5,7%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в первом полугодии 2021 года активы на 5,7% - до 328,391 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года равен 163,646 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 9,6% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 39,632 млн манатов (рост на 0,1%), бизнес-кредиты – 108,454 млн (рост на 12,6%).

Обязательства банка оцениваются в 246,184 млн манатов (спад на 7,6%).

Депозиты в банке равны 225,733 млн манатов (спад на 9%), в том числе вклады населения – 68,577 млн манатов (спад на 11,7%).

Капитал банка на 30 июня 2021 года составляет 82,207 млн манатов (рост на 0,3%), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в первом полугодии составил 231,69 тыс. манатов против прибыли в 471,59 тыс. манатов в январе-июне 2020 года.

Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПОКАЗАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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