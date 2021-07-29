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Происшествия 29.07.2021 12:47

Военный вертолет разбился в Ираке, пять военных погибли

Иракский военный вертолет разбился во время боевого вылета, пять военнослужащих погибли, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.

Вертолет рухнул на землю к северу от Багдада. Как сообщает издание Middle East Eye, предполагается, что по летательный аппарат сбили огнем с земли.

Инцидент произошел в провинции Салах-эд-Дин недалеко от района Амерли. В этом районе армия Ирака неоднократно проводила операции против террористов из ИГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАК, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]