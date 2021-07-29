Военный вертолет разбился в Ираке, пять военных погибли

Иракский военный вертолет разбился во время боевого вылета, пять военнослужащих погибли, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.

Вертолет рухнул на землю к северу от Багдада. Как сообщает издание Middle East Eye, предполагается, что по летательный аппарат сбили огнем с земли.

Инцидент произошел в провинции Салах-эд-Дин недалеко от района Амерли. В этом районе армия Ирака неоднократно проводила операции против террористов из ИГ.