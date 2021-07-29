В Азербайджане вынесли приговор еще 13 гражданам Армении, обвиняемых в терроризме

Бакинский суд по тяжким преступлениям в пятницу вынес приговор по уголовному делу в отношении еще 13 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористические провокации и другие преступные действия на территории Азербайджана.

Согласно материалам уголовного дела, после достижения прекращения огня в результате трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования тайными путями пробрались на территорию Азербайджана и заняли позиции в лесистой местности на северо-западе от поселка Гадрут Ходжавендского района.

Армянские вооруженные формирования совершили террористические и диверсионные действия в отношении азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Они были обезоружены 13 декабря 2020 года в результате спецоперации Службы госбезопасности Азербайджана.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в суде, в четверг суд приговорил 13 членов армянских вооруженных формирований к 6 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в тюрьме общего режима. После отбытия срока заключения они должны быть депортированы из Азербайджана.

Они признаны виновными по 5 статьям Уголовного кодекса Азербайджана: терроризм, хранение оружия, незаконное пересечение государственной границы и др.

Р.Ахмедов