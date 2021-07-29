Помогавшие Карлосу Гону бежать из Японии американцы не стали оспаривать приговор суда

Приговоры, вынесенные судом Токио отцу и сыну из США, которые помогли бежать из Японии экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, вступили в силу, поскольку и обвинение, и защита не стали подавать апелляцию, сообщает издание The Japan Times.
"Приговор вступил в силу 28 июля", - сообщила представитель окружного суда Токио в четверг.
На слушаниях по делу о помощи Карлосу Гану экс-сотрудник сил специального назначения армии США Майкл Тейлор был приговорен к двум годам тюремного заключения. Его сын Питер получил год и восемь месяцев тюрьмы.
И семейство Тейлоров, и обвинение отказались от права на подачу апелляции, которое было у них в течение двух недель после вынесения приговора 19 июля.
Мужчины признались в том, что помогли бывшему Гону покинуть страну на частном самолете в ящике для звуковой аппаратуры в декабре 2019 года. Самолет с Гоном на борту вылетел в Турцию 29 декабря, после чего бизнесмен пересел на другой частный самолет и отправился на свою историческую родину в Ливан, где и находится до сих пор.
Согласно версии обвинения, семья Гона заплатила Тейлорам более $860 тыс. на подготовку побега и логистические затраты, а также $500 тыс. в криптовалюте на оплату услуг юристов.
Также в помощи Гону обвиняется Джордж-Антуан Заек, однако пока он остается на свободе.
Карлос Гон был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении. В марте 2019 года Гон был освобожден под залог в $8,9 млн, после чего его поместили под домашний арест.
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