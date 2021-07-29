В Токио третий день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

В японской столице, где проходят Олимпийские игры, за сутки выявили самое высокое с начала пандемии коронавируса число новых случаев COVID-19, сообщает в четверг телеканал NHK.
За минувшие 24 часа в Токио зафиксировали 3 865 случаев коронавируса. Днем ранее этот показатель составил 3 177.
Отмечается, что, таким образом, уже третий день подряд в столице Японии фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом.
В японской столице из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим ЧС, он продлится до 22 августа.
За время пандемии в Японии подтвердили более 890 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 15,1 тыс. из них имели летальный исход.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Как сообщалось, в МОК подчеркивали, что нет никаких данных, которые бы указывали на то, что прибытие в Токио участников Игр каким-то образом способствовали распространению там коронавирусной инфекции.
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