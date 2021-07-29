ЕС призывает политические силы Грузии продолжать реформы избирательной и судебной систем

Председатель Европейского совета Шарль Мишель не видит альтернативы глубоким реформам избирательной и судебной систем Грузии и убежден, что лучший путь к этому - соглашение от 19 апреля, заключенное между политическими силами страны при его посредничестве.
"Я по-прежнему убежден, что это соглашение - лучший способ продвинуть программу реформ, которые укрепят демократические институты Грузии и помогут обеспечить процветание, рабочие места и экономический рост - все, что так необходимо на благо народа Грузии", - заявил он в четверг, приняв к сведению решение партии "Грузинская мечта" о выходе из соглашения.
"Это соглашение продолжает предлагать европейский путь укрепления демократии и верховенства закона в Грузии в интересах грузинского народа", - подчеркнул он.
Мишель также принял к сведению, что Единое национальное движение по-прежнему не подписывает это соглашение.
Глава Евросовета призвал все стороны "поставить интересы граждан на первое место и взять на себя обязательство продвигать политический дискурс Грузии в рамках демократических институтов страны".
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