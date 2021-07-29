Новый генеральным директором крупнейшего белорусского нефтетрейдера - ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) - назначен Михаил Костечко, который до этого возглавлял работающее в Вильнюсе ЗАО "Трансхема" (входит в товаропроводящую сеть концерна "Белнефтехим").
В четверг президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Костечко гендиректором БНК, сообщила президентская пресс-служба.
С декабря 2017 года БНК возглавлял Михаил Пучило.
БНК создана в мае 2007 года и является ведущим экспортером нефтепродуктов из Белоруссии. До конца 2020 года БНК являлась государственным спецэкспортером нефтепродуктов, обеспечивая годовой объем экспорта в объеме 10-11 млн тонн. В настоящее время параллельно с БНК экспортом нефтепродуктов из Беларуси занимается "Новая нефтяная компания" (ННК), учрежденная частными компаниями.
Лукашенко поручил новому руководителю БНК "занять свое место" на нефтяном рынке несмотря на введенные Евросоюзом секторальные санкции, которые распространяются на экспортные поставки нефтепродуктов. "Вы знаете, какие там процессы происходят, особенно в связи с этими отморозками на Западе. Но, я думаю, нет нерешаемых вопросов. Надо занять свое место на этом рынке", - заявил Лукашенко, обращаясь к Костечко.
"Я делаю ставку больше всего на государственные предприятия, - подчеркнул Лукашенко. - Думаю, вы там определитесь (как выстроить работу по экспорту нефтепродуктов в условиях санкций - ИФ). Интересов там пересекается много. Вы должны быть честным, порядочным и провести государственную линию".
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