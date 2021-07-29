На юге Таджикистана началось строительство лагеря для афганских беженцев - председатель Джайхунского района

В Джайхунском районе Хатлонской области Таджикистана началось строительство лагеря для потенциальных беженцев из Афганистана, сообщил г председатель района Абдулхафиз Одиназода.

"Для строительства лагеря в джамоате Пяндж Джайхунского района выделено 2,24 га земельного участка и передано МВД РТ. И за счет областного бюджета началось строительство ограждения лагеря. Строительство самого лагеря, скорое всего, будет за счет республиканского бюджета и других источников. Этим вопросом занимается МВД РТ", -сказал на пресс-конференции Одиназода, чьи слова в четверг цитирует "Азия-Плюс".

Заместитель председателя Комитета по ЧС Таджикистана Имомали Иброхимзода сообщил 23 июля, что Таджикистан готов принять до 100 тысяч афганских беженцев.

По его данным, для возможных беженцев из Афганистана в районе Кушониён и в Хороге завершается строительство двух специальных складов для хранения палаток, постельных принадлежностей, средств гигиены, посуды.

По сведениям Иброхимзода, в июле Таджикистан приютил на своей территории 1 тыс. 574 гражданина Афганистана, обеспечив их трехразовым горячим питанием, медицинской помощью, палатками для проживания, постельными принадлежностями, кухонной утварью за счет правительства страны.

"Афганские беженцы были возвращены в Кабул и Мазари-Шариф посредством 11 чартерных авиарейсов", - сообщил Иброхимзода.

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин считает, что прием афганских беженцев необходимо осуществлять с учетом определенных обстоятельств, одним их которых является пандемия - "обязательно будут какие-то негативные последствия".

Мухриддин также отметил, что есть опасения, связанные с тем, что Афганистан - страна, где идет война и где действуют террористические группировки. "В этих группах есть граждане бывшего Советского Союза, России, Китая. Поэтому возникает вопрос безопасности во время приема этих беженцев, чтобы под этой маской мы не принимали террористов", - отметил министр.

"Поэтому с учетом этих опасений и наших международных обязательств в сотрудничестве с международными организациями мы примем какую-то часть беженцев. Но нельзя сказать сколько, потому что есть очень много вопросов, нуждающихся в решении", - заявил глава МИД Таджикистана.

По сведениям афганских военных источников, боевики движения "Талибан" в настоящее время контролируют абсолютное большинство уездов в граничащих с Таджикистаном провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз на северо-востоке страны, за исключением центров провинции.