Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в Узбекистане со следующей недели, сообщила в четверг пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Производство вакцины "Спутник V" в Узбекистане начнется со следующей недели", - сообщается в твиттере производителя вакцины со ссылкой на президента республики Шавката Мирзиеева.

Как сообщается на портале Hordiq, на который ссылается пресс-служба РФПИ, российская вакцина от коронавируса будет производиться в лаборатории города Алмалык, "на первом этапе" запланирован выпуск 2 млн доз, добавил Мирзиеев.

Как сообщалось, министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе визита в Ташкент в конце мая заявил, что стороны завершают переговоры о локализации производства "Спутник V" в Узбекистане.

"Спутник V" был зарегистрирован в Узбекистане в феврале этого года. В настоящий момент вакцина одобрена уже в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.