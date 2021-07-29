Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в Узбекистане со следующей недели, сообщила в четверг пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Производство вакцины "Спутник V" в Узбекистане начнется со следующей недели", - сообщается в твиттере производителя вакцины со ссылкой на президента республики Шавката Мирзиеева.
Как сообщается на портале Hordiq, на который ссылается пресс-служба РФПИ, российская вакцина от коронавируса будет производиться в лаборатории города Алмалык, "на первом этапе" запланирован выпуск 2 млн доз, добавил Мирзиеев.
Как сообщалось, министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе визита в Ташкент в конце мая заявил, что стороны завершают переговоры о локализации производства "Спутник V" в Узбекистане.
"Спутник V" был зарегистрирован в Узбекистане в феврале этого года. В настоящий момент вакцина одобрена уже в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.
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