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Здравоохранение 29.07.2021 17:01

Производство вакцины "Спутник V" стартует в Узбекистане на следующей неделе - РФПИ

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в Узбекистане со следующей недели, сообщила в четверг пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Производство вакцины "Спутник V" в Узбекистане начнется со следующей недели", - сообщается в твиттере производителя вакцины со ссылкой на президента республики Шавката Мирзиеева.

Как сообщается на портале Hordiq, на который ссылается пресс-служба РФПИ, российская вакцина от коронавируса будет производиться в лаборатории города Алмалык, "на первом этапе" запланирован выпуск 2 млн доз, добавил Мирзиеев.

Как сообщалось, министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе визита в Ташкент в конце мая заявил, что стороны завершают переговоры о локализации производства "Спутник V" в Узбекистане.

"Спутник V" был зарегистрирован в Узбекистане в феврале этого года. В настоящий момент вакцина одобрена уже в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]