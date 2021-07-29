Ferrum Kapital планирует эмиссию облигаций на 2,5 млн манатов

ООО «Ferrum Kapital», один из лидеров на рынке факторинга в Азербайджане, планирует эмиссию облигаций на сумму 2,5 млн манатов.

Согласно материалам компании, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», эмиссия включает 2,5 тыс. необеспеченных облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Облигации эмитируются со сроком обращения один год, доходность по ним составит 12,5%.

Андеррайтером размещения облигаций выступит ЗАО «Инвестиционная компания Unicapital».

ООО «Ferrum Kapital» регистрацию в налоговых органах Азербайджана прошла 18 сентября 2017 года. Уставный капитал общества равен 2 тыс. манатов, акционерами компании являются 4 физических и юридических лица. Основным акционером является Гафар Дамирчи (доля 68%). Ferrum Kapital входит в «Группу компаний AQA».

Активы Ferrum Kapital на конец 2020 года оцениваются в 32,8 млн манатов. Компания с 2017 года предоставила средств на сумму 160,8 млн манатов в рамках факторинговых операций.

А.Азизов