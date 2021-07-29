Ferrum Kapital планирует эмиссию облигаций на 2,5 млн манатов

ООО «Ferrum Kapital», один из лидеров на рынке факторинга в Азербайджане, планирует эмиссию облигаций на сумму 2,5 млн манатов.
Согласно материалам компании, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», эмиссия включает 2,5 тыс. необеспеченных облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Облигации эмитируются со сроком обращения один год, доходность по ним составит 12,5%.
Андеррайтером размещения облигаций выступит ЗАО «Инвестиционная компания Unicapital».
ООО «Ferrum Kapital» регистрацию в налоговых органах Азербайджана прошла 18 сентября 2017 года. Уставный капитал общества равен 2 тыс. манатов, акционерами компании являются 4 физических и юридических лица. Основным акционером является Гафар Дамирчи (доля 68%). Ferrum Kapital входит в «Группу компаний AQA».
Активы Ferrum Kapital на конец 2020 года оцениваются в 32,8 млн манатов. Компания с 2017 года предоставила средств на сумму 160,8 млн манатов в рамках факторинговых операций.
А.Азизов
Минобороны Азербайджана ввело в строй новую воинскую часть в Ходжалинском районе
Минобороны Азербайджана и Нацгвардия Оклахомы обсудили совместные проекты
ВС Азербайджана соблюдают режим прекращения огня на границе с Арменией
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз золотых изделий весом более 0,3 кг
В Азербайджане развивают туристические маршруты в Красную Слободу – глава ГАТ
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали три человека, почти 60 госпитализированы
ЕС призывает политические силы Грузии продолжать реформы избирательной и судебной систем
Переговоры с Ираном по возвращению в СВПД не должны стать бессрочными - Блинкен
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank инвестирует в новое программное обеспечение фронт-офиса
Шесть выпускников БВШН получили стипендии от правительства Германии
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом