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Оборона 29.07.2021 15:23

Минобороны Азербайджана ввело в строй новую воинскую часть в Ходжалинском районе

Минобороны Азербайджана сообщает об открытии в Ходжалинском районе новой воинской части.

«На территории Ходжалинского района состоялось открытие капитально отремонтированной артиллерийской воинской части, оснащенной современным оборудованием», - говорится в информации ведомства.

Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях, подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, ЧАСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]