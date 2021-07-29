Минобороны Азербайджана ввело в строй новую воинскую часть в Ходжалинском районе

Минобороны Азербайджана сообщает об открытии в Ходжалинском районе новой воинской части.

«На территории Ходжалинского района состоялось открытие капитально отремонтированной артиллерийской воинской части, оснащенной современным оборудованием», - говорится в информации ведомства.

Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях, подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев