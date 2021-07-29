Переговоры с Ираном по возвращению в СВПД не должны стать бессрочными - Блинкен

Администрация США готова продолжить переговоры по возвращению в иранскую ядерную сделку, однако не согласна на то, чтобы переговорный процесс затягивался на неопределенный срок, заявил в четверг глава американского госдепа Энтони Блинкен.

"Мы привержены дипломатии, однако этот процесс не может быть бессрочным. Мы определяем, на что Иран согласен, а на что - нет. Мы готовы вернуться в Вену и продолжить переговорный процесс", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" слова Блинкена, находящегося с визитом в Кувейте.

Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что администрация США выражает готовность вернуться в соглашение с Ираном по атому (СВПД), если Тегеран будет согласен на переговоры по другим вызывающим споры темам.