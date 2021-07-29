Bank Avrasiya сократил в I полугодии активы на 4%, убыток – увеличился в 2,5 раза

Азербайджанский «Bank Avrasiya» сократил в первом полугодии активы на 4,1% - до 153,195 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года составил 122,863 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 9,1% - ИФ). В том числе потребительские кредиты оцениваются в 7,91 млн манатов (рост на 5,5%), бизнес-кредиты – 71,343 млн манатов (рост на 11,4%).

Обязательства банка составляют 85,763 млн манатов (спад на 3,2%).

Депозиты в банке равны 39,846 млн манатов (спад на 9,5%), в том числе вклады населения – 33,212 млн манатов (спад на 6,6%).

Капитал банка на 30 июня 2021 года составил 67,431 млн манатов (спад на 5,2%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в первом полугодии составил 3,929 млн манатов (рост в 2,5 раза по сравнению с январем-июнем 2020 года – ИФ).

Bank Avrasiya лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане получил 28 ноября 2007 года.

Х.Насирзаде