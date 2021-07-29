Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0154 RUR   0.0231 GBR   2.3675 TRY   0.1987

Цена на нефть

28.07 $/bbl   WTI 72.39 0.74 Brent 74.74 0.26

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 29.07.2021 16:13

Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз золотых изделий весом более 0,3 кг

Сотрудники главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного ввоза в Азербайджан из Турции незадекларированных ювелирных изделий общим весом 326 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Стамбул-Баку, была задержана в зоне таможенного контроля. При прохождении ее багажа через рентгеновский аппарат были выявлены подозрительные предметы. В ходе проверки ручной клади гражданки, внутри были обнаружены золотые украшения в целлофановых пакетах, не задекларированные в таможенных органах ни в электронной, ни в письменной форме», - отмечает ведомство, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По информации ГТК, в пакетах было обнаружено 13 пар золотых сережек и одна одиночная серьга, 12 комплектов кольцо-серьги-кулон, 4 комплекта кольцо-серьги, 3 цепочки с кулоном, 3 ожерелья, 2 кулона, 2 браслета с мелкими камнями и одно кольцо.

«Общий вес золотых изделий составил 326 грамм», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГТК, ЗОЛОТО, КОНТРАБАНДА


Похожие новости


Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду золотых изделий весом 130 грамм

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]