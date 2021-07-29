Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз золотых изделий весом более 0,3 кг

Сотрудники главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного ввоза в Азербайджан из Турции незадекларированных ювелирных изделий общим весом 326 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Стамбул-Баку, была задержана в зоне таможенного контроля. При прохождении ее багажа через рентгеновский аппарат были выявлены подозрительные предметы. В ходе проверки ручной клади гражданки, внутри были обнаружены золотые украшения в целлофановых пакетах, не задекларированные в таможенных органах ни в электронной, ни в письменной форме», - отмечает ведомство, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По информации ГТК, в пакетах было обнаружено 13 пар золотых сережек и одна одиночная серьга, 12 комплектов кольцо-серьги-кулон, 4 комплекта кольцо-серьги, 3 цепочки с кулоном, 3 ожерелья, 2 кулона, 2 браслета с мелкими камнями и одно кольцо.
«Общий вес золотых изделий составил 326 грамм», - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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