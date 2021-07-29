Brent подорожала до $75,19 за баррель

Цены на нефть ускорили рост в четверг, продолжая повышаться на данных о снижении запасов энергоносителей в США.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:58 в четверг составляет $75,19 за баррель, что на $0,45 (0,60%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
В определенный момент торгов фьючерсы на Brent выросли до около $75,5 за баррель, максимального значения с 13 июля.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,82 за баррель, что на $0,43 (0,59%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.
Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.
Сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США показывает, что спрос на энергоносители в стране остается высоким, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.
Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом они предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.
"Нефтяной рынок, вероятно, будет оставаться в подвешенном состоянии некоторое время, - отмечает аналитик ING Groep в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Неопределенность в отношении картины спроса сохраняется, поскольку заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти".
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