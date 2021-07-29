Azer-Turk Bank сократил в I полугодии активы на 6,6%, прибыль – увеличил в 18 раз

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» сократил в первом полугодии 2021г активы на 6,6% - до 335,412 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель (без учета резервов, созданных для покрытия возможных потерь) на 30 июня 2021 года составил 181,636 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 8,5% - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам на конец отчетного периода оценивается в 54,594 млн манатов (рост на 29,2%), по бизнес-кредитам – 29,562 млн манатов (спад на 23,9%).

Обязательства банка равны 278,87 млн манатов (спад на 8,1%). Депозитный портфель на конец июня 2021 года составляет 161,538 млн манатов (спад на 10,2%), в том числе вклады физических лиц – 80,667 млн манатов (спад на 0,2%).

Капитал банка на начало июля 2021 года равен 56,542 млн манатов (рост на 1,1%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности за 6 месяцев составила 448 тыс. манатов (рост в 17,9 раза по сравнению с первым полугодием 2020г - ИФ).

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».

Х.Насирзаде