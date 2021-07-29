Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали три человека, почти 60 госпитализированы

Не менее трех человек погибли в результате природных пожаров, бушующих на юге Турции, сообщают турецкие СМИ.
По их данным, еще 58 человек отправлены в больницу.
Спасатели провели эвакуацию жителей из десятков населенных пунктов.
Ранее в четверг министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что ситуация с природными пожарами на юге страны постепенно нормализуется. Он отметил, что очаги возгорания в основном взяты под контроль.
Сильные лесные пожары бушуют несколько дней на территории провинций Анталья, Адана и Мерсин. Серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат в Анталье.
Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Под воздействием сильного ветра огнем охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья.
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