Ереван и Баку противоречия по приграничному спору должны решать исключительно путем дипломатии - генсек ОДКБ

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о серьёзной обеспокоенности в связи с ситуацией на границе Армении и Азербайджана, где в ночь на 28 июля произошли боевые столкновения.
"Серьезную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряженности в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договоренностей в трехстороннем формате, закрепленных в Заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года", - говорится в заявлении Зася, опубликованном на сайте ОДКБ.
"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы. Приветствую усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе", - говорится в заявлении.
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