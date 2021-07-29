В Азербайджане 20% населения полностью привито от коронавируса

В Азербайджане более 2 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
По данным на 29 июля, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 2 млн 777,752 тыс. человек, две дозы - 2 млн 20,534 тыс. человек.
Общее число сделанных доз составляет 4 млн 798,286 тыс.
Население Азербайджана на 1 июня 2021 года составляло 10,135 млн человек. Таким образом, по состоянию на 29 июля полностью привито 19,9% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
Н.Аббасова
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