В Азербайджане 20% населения полностью привито от коронавируса

В Азербайджане более 2 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

По данным на 29 июля, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 2 млн 777,752 тыс. человек, две дозы - 2 млн 20,534 тыс. человек.

Общее число сделанных доз составляет 4 млн 798,286 тыс.

Население Азербайджана на 1 июня 2021 года составляло 10,135 млн человек. Таким образом, по состоянию на 29 июля полностью привито 19,9% населения страны.

Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

Н.Аббасова