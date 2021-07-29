В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, скончались 5 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 615 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 342,548 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 750 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 5 человек. По состоянию на 29 июля общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 019 человек.

От COVID-19 вылечились 332,574 тыс. человек (+181 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 4 955 человек.

За сутки медики провели 10 423 теста на коронавирус против 11 058 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 4 млн 14,023 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова