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Внешняя политика 29.07.2021 17:19

Посол Азербайджана в Софии обсудил с президентом Болгарии приоритеты двустороннего сотрудничества

Посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов в четверг вручил верительные грамоты президенту Болгарии Румену Радеву.

Радев и Гусейнов также обсудили перспективы развития двустороннего партнерства, подчеркнули важность расширения торгово-экономического сотрудничества.

Собеседники отметили важность укрепления связей в ненефтяном секторе, АПК, транспорте и IT и в гуманитарной сфере, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 апреля 2021 года подписал распоряжение о назначении Гусейна Гусейнова послом в Болгарии.

Э.Шафиев

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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