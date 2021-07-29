Посол Азербайджана в Софии обсудил с президентом Болгарии приоритеты двустороннего сотрудничества

Посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов в четверг вручил верительные грамоты президенту Болгарии Румену Радеву.

Радев и Гусейнов также обсудили перспективы развития двустороннего партнерства, подчеркнули важность расширения торгово-экономического сотрудничества.

Собеседники отметили важность укрепления связей в ненефтяном секторе, АПК, транспорте и IT и в гуманитарной сфере, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 апреля 2021 года подписал распоряжение о назначении Гусейна Гусейнова послом в Болгарии.

Э.Шафиев