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Здравоохранение 29.07.2021 17:42

Президент Алиев выделил 0,6 млн манатов манатов на капремонт Центра гематологии и трансфузиологии

Президент Азербайджан Ильхам Алиев в четверг распорядился выделить Министерству здравоохранения 600 тыс. манатов на капремонт и реконструкцию Национального центра гематологии и трансфузиологии.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЦЕНТР, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]