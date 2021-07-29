Президент Алиев выделил 0,6 млн манатов манатов на капремонт Центра гематологии и трансфузиологии

Президент Азербайджан Ильхам Алиев в четверг распорядился выделить Министерству здравоохранения 600 тыс. манатов на капремонт и реконструкцию Национального центра гематологии и трансфузиологии.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Э.Шафиев