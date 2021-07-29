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Социум 29.07.2021 21:59

ЕС призывает власти в Гаване освободить людей, задержанных во время протестов 11-12 июля

ЕС обратился в четверг к властям Кубы с призывом освободить людей, задержанных во время протестов 11-12 июля.

"Мы обеспокоены репрессивным ответом на эти протесты, а также в связи с задержаниями протестовавших и журналистов", - говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе.

"Мы призывам (кубинские власти) освободить всех задержанных, услышать голос граждан и начать обсуждение тем, которые их беспокоят", - отмечается в документе.

По данным независимых наблюдателей и журналистов, во время и после протестов арестованы не менее 600 человек, примерно против 60 из них возбуждены дела по фактам участия в беспорядках.

В свою очередь заместитель руководителя спецотдела главного управления уголовных расследований кубинского МВД Виктор Альварес Валье сообщил ранее в эфире телеканала "Карибе", что после беспорядков, которые произошли в ряде городов 11-12 июля, на Кубе нет никаких пропавших без вести.

"Наш принцип, и именно им руководствуются власти, заключается в обеспечении права на жизнь, свободу и безопасность", - сказал Валье, напомнив, что Куба подписала международную конвенцию по защите людей от похищений.

По его словам, эта позиция прописана и в конституции Кубы.

"У МВД Кубы не существует ни одного секретного объекта, где за преступления или по иным причинам содержались бы люди", - отметил он.

"Так же, как и похищения, пытки не являются практикой на Кубе", - добавил Валье, подчеркнув, что Гавана подписала конвенцию против пыток.

В то же время в эфире работающей для Кубы из США станции "Теле-Радио Марти" адвокат неправительственной организации по юридическому содействию "Кубалекс" Гисела Морфи Крус сообщила о задержании 508 участников протестных акций, 82 из них освобождены.

По ее словам, среди остальных 426 человек, чье местонахождение остается неизвестным, много молодежи, есть даже подростки в возрасте 15-17 лет.

По утверждению Крус, многие из задержанных подверглись насилию со стороны правоохранителей.

"Сейчас не время для того, чтобы оставаться безразличными или продолжать молчать, необходимо собирать и распространять информацию для того, чтобы была известна правда", - подчеркнула Крус.

11-12 июля в ряде городов Кубы произошли массовые беспорядки в связи с ухудшением условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении народной революционной полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты.

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Тэги: ЕС, КУБА, ПРОТЕСТЫ, ПРИЗЫВ


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